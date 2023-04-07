Пьяный боксер Александр Емельяненко задержал авиарейс

По вине известного российского спортсмена Александра Емельяненко был остановлен вылет рейса Екатеринбург – Москва. Боксер находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

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Этой информацией поделилась блогер Анна Данилова, которая также летела этим рейсом из Екатеринбурга в Москву. 41-летний спортсмен был пьян и устроил небольшой скандал, пишет Е1.

"Все началось в переходе из зала ожидания к автобусу. Там охранник остановил Емельяненко и начал разбираться с ним за то, что он справил нужду в неположенном месте. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку". Блогер Анна Данилова

Вскоре на место происшествия приехал наряд полиции, но спортсмен не был задержан, и после нескольких минут разборок и фотосессий был отпущен.

"Полицейские вывели его из автобуса, видно было, что он очень пьяный, тяжело ходил. Состоялась милая беседа, проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после отпустили. Даже жалко его, он еле ходил, как зомби, и такой запах перегара. Надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал. Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался. Я тоже сфотографировалась". Анна Данилова, блогер

Тем самым все пассажиры, включая самого виновника, спустя время благополучно долетели до места приземления.

"Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. У правоохранительных органов никаких претензий к Александру нет. Спасибо полицейским за понимание и содействие. Александр прилетел в Москву, я встретил его в аэропорту, все хорошо". Никита Бурчак, менеджер А. Емельяненко

Александр Емельяненко – известный российский боец ММА, а также выступает в профессиональном боксе. Помимо боев знаменит многочисленными скандалами за пределами ринга. Был осужден на 4,5 года тюрьмы за изнасилование, но затем освобожден условно-досрочно.