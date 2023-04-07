Секс-работники Амстердама выступили против переноса знаменитого "Квартала красных фонарей"

Директор Европейского альянса по правам работников секс-бизнеса Сабрина Санчес заявила, что район Де Валлен "всегда был районом работников секс-бизнеса", сообщает Zakon.kz.

Так называемый "Квартал красных фонарей" находится в старой части города, характеризующейся сетью переулков с сотнями магазинов, арендуемых секс-работниками. Они рекламируют свои услуги из-за окна или стеклянной двери. Квартал получил свое название от красных фонарей, которыми секс-работники освещают свои окна, сообщает UPI.



Многие из работников по-прежнему живут в этом районе, несмотря на высокие цены на аренду. Предлагаемое для них местоположение эротического центра находится далеко от мест, где живет большинство секс-работников, с очень ограниченным общественным транспортом.

Сабрина Санчес также предположила, что перенос района красных фонарей в эротический центр также приведет к повышенной опасности для секс-работников в конце их смены.

"В районе красных фонарей нам также легко смешаться с толпой, когда мы входим в смену или заканчиваем ее. Они говорят, что хотят создать зоны развлечений для нас и клиентов, но скажите мне честно, сколько раз вы видели, чтобы работники пляжного курорта проводили время, играя в гольф или наслаждаясь своим досугом?". Сабрина Санчес

Проституция в Нидерландах легальна, но чиновники обеспокоены тем, что туризм на "Квартале красных фонарей" приводит к росту преступности в городе.



В феврале городские власти объявили, что запретят курение марихуаны на улице и обеспечат раннее закрытие заведений секс-бизнеса, а также клубов и баров по выходным из-за шумных туристов и "небезопасных условий в ночное время".

Другие ограничения включают в себя сокращение продажи алкоголя и ограничения на демонстрацию алкоголя в магазинах в определенное время. Власти уже ввели запрет на распитие алкоголя на улице.

На прошлой неделе секс-работники прошли маршем по городу в знак протеста против решений городских властей, настаивающих на новых мерах. Протестующие носили маски для анонимности и размахивали красными зонтиками.