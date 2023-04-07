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Причины побегов детей из дома назвали полицейские

Причины побегов детей из дома назвали полицейские Фото: pixabay
В полиции Жамбылской области рассказали Zakon.kz о причинах, когда дети уходят из дома. Стражи порядка отмечают: родителям нужно более внимательными, сообщает Zakon.kz.

К примеру, по данным ДП Жамбылской области, с начала 2023 года в региональную полицию поступило 75 сообщений по фактам самовольных уходов из дома и мест временного пребывания 80 несовершеннолетних.

"Все несовершеннолетние уходили из дома, и только в 5 случаях подростки ушли из детских социальных учреждений. В основном сбегали девушки, реже – юноши", – говорится в сообщении.

Некоторые подростки, уходившие из дома в 2023 году, сбегали уже не в первый раз.

Во время опросов несовершеннолетние поясняли полицейским, что ушли из дома, чтобы погулять. Они ездили на попутных машинах в соседние населенные пункты, посещали торговые центры, заводили на улицах новые знакомства.

"Говоря о причинах, побудивших уйти из социальных учреждений, часто подростки объясняют их нежеланием соблюдать режим учреждения, стремлением к свободе и самостоятельности. Что касается детей, сбегающих из дома от родителей, в основном, это происходит после ссор, связанных с нежеланием детей выполнять домашние поручения или уделять больше времени учебе. Другими причинами, по которым дети уходят из дома, являются отсутствие доверия и взаимопонимания родных людей, их равнодушие. А бывали случаи, когда ребенок попросту заблудился или заигрался, потерял счет времени и побоялся идти домой, потому что мама будет ругать. Еще 6 фактов уходов были вызваны психическими отклонениями подростков".И.о. начальника УМПС ДП Жамбылской области Манас Абдикаримов

Иногда сбегать детей из дома побуждает аморальное поведение родителей, которые злоупотребляют спиртным, приводят домой шумные компании, постоянно грубят и оскорбляют близких, а порой и поднимают руку.

"Тем не менее, всем родителям следует помнить, что дети – это ваше отражение и продолжение. Все, чему ребенок когда-то научился (и хорошему, и плохому) во многом зависит от вас. Ведь именно вы несете полную ответственность за своего ребенка до достижения им совершеннолетия", – заявляют стражи порядка.

Ранее в полиции рассказывали, как занимаются поисков без вести пропавших.

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