Изменились правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном секторе

Приказом МИИР РК от 3 апреля внесены изменения и дополнения в Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

В частности, из основных требований, предъявляемых к претенденту, исключили доходы, получаемые в виде пенсионных и социальных выплат.

Теперь говорится, что при исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК за расчетный период:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системе оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

доходы от предпринимательской деятельности.

Расширена и процедура оформления для получения выплат.

Так, для назначения выплат заявитель с помощью ЭЦП авторизуется на сайте портала АО "Отбасы банк" otbasybank.kz и подписывает заявление на назначение выплат за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, предусматривающее согласие заявителя на сбор и обработку персональных данных.

Члены семьи претендента (при их наличии) также посредством портала подписывают согласие на сбор и обработку персональных данных, о предоставлении АО "Отбасы банк" права на получение сведений о состоянии пенсионных накоплений, сведений, предоставляемых налоговыми органами, и о достоверности сведений о доходах.

"Отбасы банк" принимает и рассматривает заявление, проверяет заявителя на соответствие основным требованиям, после чего открывает текущий специальный счет для зачисления арендных платежей и выплат, а также назначает выплаты в течение 10 рабочих дней с даты предоставления документов.

Проверка на соответствие основным требованиям, предъявляемым к заявителю и членам его семьи, производится АО "Отбасы банк" посредством соответствующих государственных информационных систем.

При назначении выплаты за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, АО "Отбасы банк" посредством портала обеспечивает формирование договора аренды (найма) жилья, подписание между получателем и арендодателем, а также регистрацию такого договора в уполномоченном регистрирующем органе (при необходимости).

АО "Отбасы банк" рассматривает заявление и принимает по нему решение в течение трех рабочих дней.

При этом вносится дополнение о том, что при выявлении жилища на праве собственности заявителя "Отбасы банк" приостанавливает рассмотрение заявления и направляет запрос в местный исполнительный орган по месту его жительства.

В свою очередь местный исполнительный орган на основании запроса "Отбасы банка" при наличии оснований для снятия с учета нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, принимает меры по снятию претендента с учета. После чего информирует об этом заявителя и АО "Отбасы банк".

Местный исполнительный орган рассматривает и дает ответ на запрос АО "Отбасы банк" в течение пяти рабочих дней.

При отсутствии оснований для снятия с учета нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, подтвержденных местным исполнительным органом, АО "Отбасы банк" продолжает рассмотрение заявления претендента.

"Отбасы банк" осуществляет перечисление выплат на счет арендодателя, указанный в договоре аренды, при условии обеспечения получателем наличия на текущем специальном счете 50% от суммы арендного платежа, а также сумму в связи с превышением критериев к площади арендуемого жилища, предусмотренных пунктом 10 Правил, оплачиваемых получателем за счет собственных средств.

Напомним, что согласно правилам и закону о жилищных отношениях постановке на учет в качестве нуждающегося в жилище и статуса нуждающегося в жилище подлежат:

лица с инвалидностью первой и второй групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

Подтверждение постановки очередника МИО на учет нуждающихся в жилье и наличие соответствующего статуса АО "Отбасы банк" определяются посредством интеграции с Единой национальной информационной системой учета очередников.

Допустимые для осуществления выплат общие площади арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

не более 40 кв. м – для семей численностью от 1 до 3 членов семьи;

не более 60 кв. м – для семей численностью от 4 до 5 членов семьи;

не более 80 кв. м – для семей численностью 6 и более членов семьи.

При аренде с большей площадью к выплате подлежит только 50% от указанных критериев к площади арендуемого жилища.

Выплаты осуществляются с учетом критериев к площади арендуемого жилища и количественного состава семьи, указанных в настоящем пункте.

В случае если стоимость аренды жилья за 1 кв. м аренды из частного жилищного фонда ниже размера 1 кв. м аренды, установленного правилами, выплатам подлежит стоимость, указанная в договоре аренды жилья.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2023 года.