Аким ЗКО встретился с молодежью

С целью ознакомления слушателей Школы государственной службы "Жаңа талап" с проводимой в регионе работой прошла встреча акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с молодежью.

Численность молодежи в регионе составляет свыше 180 тысяч человек, из них в городской местности проживают более 92 тысяч человек, в сельской – около 88 тысяч человек. В этом году запланирован ряд комплексных мер по поддержке молодежи, различных молодежных инициатив.

Выделены денежные средства на реализацию молодежной политики по таким проектам, как "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "С дипломом в село", "Жасыл ел", студенческие строительные отряды и другим.

"В соответствии с поручением президента по стимулированию притока специалистов для развития кадрового потенциала сельских населенных пунктов в рамках программы "С дипломом в село" молодым людям, прибывшим на работу в село, предоставляются меры социальной поддержки. Правительством РК утвержден объем мер социальной поддержки: 1) единовременное подъемное пособие в сумме 100 МРП (с 1 января 2023 года 345 000 тенге); 2) кредитование на приобретение или строительство жилья до 15 лет со ставкой вознаграждения 0,01% годовых в размере 1500 МРП (с 1 января 2023 года 5 175 000 тенге). Помощь оказывается специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты". Глава Управления стратегии и экономического развития ЗКО Бибигуль Конысбаева

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В 2021 году в Закон "О государственной службе" внесены изменения в части премий, работникам установлены бонусы по результатам оценки их деятельности, а также увеличена заработная плата государственных служащих.

В 2022 году из республиканского бюджета на предоставление бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья 387 специалистам в ЗКО выделено 1745,9 млн тенге. За счет средств местного бюджета 1031 специалисту, прибывшему в сельскую местность, было направлено 316,8 млн тенге на выплату подъемного пособия.

В целом, с 2009 до 2023 года в село привлечен 8551 специалист, из которых 5775 учителей, 1598 специалистов здравоохранения, 127 соцработников, 534 специалиста в сфере культуры, 228 – спорта, 263 – агропромышленного комплекса, 26 – в сфере предоставления госуслуг. На меры социальной поддержки привлечено 3 221,9 млн тенге. 4513 специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса получили бюджетный кредит на сумму 14633,0 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В 2023 году из республиканского бюджета 509 специалистам выделено 2634,0 млн тенге на бюджетное кредитование на приобретение или строительство жилья. На поддержку 900 специалистов, прибывших в сельскую местность за счет средств местного бюджета, направлено 737,8 млн тенге, на выплату подъемного пособия – 310,5 млн. тенге. На 1 марта текущего года подъемное пособие получили 128 специалистов.

Несмотря на это, в регионе существует проблема трудоустройства выпускников вузов и колледжей. Кадровый вопрос очень актуален, сегодня в области не хватает около 300 врачей, более 100 учителей. В настоящее время создается молодежный кадровый резерв в области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Возраст молодежи сейчас законодательно продлен до 35 лет. Ресурсным центрам необходимо усилить адресную работу с молодыми людьми в новом формате для эффективного решения актуальных проблем молодежи в целом. Человек, имеющий профессию, работу, не встанет на плохой путь совершения правонарушений, не попадет под влияние чуждых религиозных течений. С помощью государственных программ можно трудоустроиться на работу не только на госслужбу, но и в другие сферы. На сегодняшний день в области функционируют 13 коворкинг-центров для молодежи, из них 11 расположены в районах. Нужно воспитывать конкурентоспособную молодежь, настоящих патриотов своей Родины. Именно молодежь будет строить будущее страны. Будьте целеустремленными и используйте все возможности, которые вам дает государство". Нариман Турегалиев