На 20% увеличились расходы госбюджета Казахстана за год

21,5 трлн тенге достигли расходы государственного бюджета Казахстана по итогам января-декабря 2022 года. Они увеличились на 19,9% по сравнению с январем-декабрем предыдущего года. При этом доходы выросли – поступило 20,2 трлн тенге, что на 27,8% больше, сообщает Zakon.kz.

Наибольшая часть расходов госбюджета, по данным портала Finprom.kz, по итогам 12 месяцев 2022 года пришлась на образование: 21%, или 4,52 трлн тенге – на 22,8% больше, чем годом ранее.

Еще 20,9% составили расходы на соцпомощь и соцобеспечение: 4,5 трлн тенге – на 11,6% больше, чем годом ранее.

На здравоохранение пришлось 9,8% расходов: 2,1 трлн тенге против 2,3 трлн тенге годом ранее (-6,5%).

Наибольший рост расходов за год наблюдался в сфере промышленности (на 91,8%, до 111,4 млрд тенге), наименьший – в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на 5,9%, до 1,3 трлн тенге).

По итогам января-декабря 2022 года в госбюджет страны поступило 20,2 трлн тенге – на 27,8% больше, чем годом ранее.

Большая часть доходов – 73,3% – традиционно была получена за счет налоговых поступлений.

Налоговые поступления выросли на 38,4% за год – до 14,8 трлн тенге. В том числе внутренние налоги на товары, работы и услуги составили 5,8 трлн тенге, подоходный налог – 5,5 трлн тенге, налоги на международную торговлю и внешние операции – 2 трлн тенге, социальный налог – 1 трлн тенге, налоги на собственность – 455,3 млрд тенге.



На 41,1% – до 584,8 млрд тенге – за год увеличились неналоговые поступления.

Основная их часть была получена за счет доходов от государственной собственности (338,9 млрд тенге), а также штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета или из бюджета НБ РК (112,8 млрд тенге).

Поступления от продажи основного капитала составили 239,9 млрд тенге – на 15% больше, чем годом ранее. В том числе продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, принесла доходы в 200,2 млрд тенге, продажа земли и нематериальных активов – 32,8 млрд тенге, продажа товаров из государственного материального резерва – 7 млрд тенге.

Поступления трансфертов за 12 месяцев 2022 года выросли на 1,8% за год – до 4,6 трлн тенге.

Ранее эксперты рассказали, что мешает эффективному использованию госбюджета в Казахстане.

