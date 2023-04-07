В Казахстане разработали новые правила регулирования миграционных процессов
В новых правилах существенно расширен понятийный аппарат документа. В нем используются такие понятия, как:
- переселенец
- региональная квота приема переселенцев
- кандас
- центр адаптации и интеграции кандасов
- региональная квота приема кандасов
- информационная база данных о кандасах, этнических казахах
- внутренняя миграция, внутренний мигрант
- этнический казах
В типовых правилах от 25 мая 2017 года использовалось всего три понятия: переселенец, региональная квота приема переселенцев и региональная квота приема кандасов.
Порядок регулирования миграционных процессов в городах и областях аналогичен прежнему.
Так, говорится, что в регионах мониторинг миграционных процессов осуществляется с учетом их влияния на состояние социально-экономического и культурного развития, экологическую обстановку.
К особенностям миграционных процессов в регионе относятся плотность населения, иммиграция, эмиграция, трудовая миграция, потоки внутренней миграции, процесс урбанизации, экологическая и религиозная обстановка региона, национальный состав населения, сбалансированность регионального рынка труда.
Для регулирования миграционных процессов в регионе местные исполнительные органы в уполномоченный орган по вопросам миграции населения вносят предложения, касающиеся:
- отнесения (исключения) соответствующей территории региона для расселения кандасов и переселенцев;
- увеличения (сокращения) квоты на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе из числа этнических казахов и бывших соотечественников;
- увеличения (сокращения) региональных квот приема кандасов и переселенцев на среднесрочный период или предстоящий год.
Расселение кандасов и переселенцев осуществляется в соответствии с региональными квотами приема кандасов и переселенцев в порядке, определяемом правительством страны.
Предусматривается, что при оттоке населения, превышающем темпы воспроизводства населения, регулирование миграционных процессов осуществляется, в том числе путем разработки мероприятий, направленных на привлечение квалифицированной рабочей силы и оказание им содействия в ускоренной социальной адаптации, профессиональное обучение и переподготовку кандасов, особенно молодежи.
Для обеспечения мониторинга и прогнозирования развития миграционной ситуации, решения вопросов трудоустройства, строительства школ, детских садов, медицинских учреждений, планирования социально-экономического развития осуществляется регистрационный учет населения.
Также говорится, что местные исполнительные органы в интересах местного государственного управления осуществляют иные полномочия в сфере регулирования миграционных процессов, возлагаемые на них законодательством РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 21 апреля.