В Казахстане разработали новые правила регулирования миграционных процессов

Министерство труда и социальной защиты населения разработало новые Типовые правила регулирования миграционных процессов в областях, городах республиканского значения, столице, сообщает Zakon.kz.

В новых правилах существенно расширен понятийный аппарат документа. В нем используются такие понятия, как:

переселенец

региональная квота приема переселенцев

кандас

центр адаптации и интеграции кандасов

региональная квота приема кандасов

информационная база данных о кандасах, этнических казахах

внутренняя миграция, внутренний мигрант

этнический казах

В типовых правилах от 25 мая 2017 года использовалось всего три понятия: переселенец, региональная квота приема переселенцев и региональная квота приема кандасов.

Порядок регулирования миграционных процессов в городах и областях аналогичен прежнему.

Так, говорится, что в регионах мониторинг миграционных процессов осуществляется с учетом их влияния на состояние социально-экономического и культурного развития, экологическую обстановку.

К особенностям миграционных процессов в регионе относятся плотность населения, иммиграция, эмиграция, трудовая миграция, потоки внутренней миграции, процесс урбанизации, экологическая и религиозная обстановка региона, национальный состав населения, сбалансированность регионального рынка труда.

Для регулирования миграционных процессов в регионе местные исполнительные органы в уполномоченный орган по вопросам миграции населения вносят предложения, касающиеся:

отнесения (исключения) соответствующей территории региона для расселения кандасов и переселенцев;

увеличения (сокращения) квоты на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе из числа этнических казахов и бывших соотечественников;

увеличения (сокращения) региональных квот приема кандасов и переселенцев на среднесрочный период или предстоящий год.

Расселение кандасов и переселенцев осуществляется в соответствии с региональными квотами приема кандасов и переселенцев в порядке, определяемом правительством страны.

Предусматривается, что при оттоке населения, превышающем темпы воспроизводства населения, регулирование миграционных процессов осуществляется, в том числе путем разработки мероприятий, направленных на привлечение квалифицированной рабочей силы и оказание им содействия в ускоренной социальной адаптации, профессиональное обучение и переподготовку кандасов, особенно молодежи.

Для обеспечения мониторинга и прогнозирования развития миграционной ситуации, решения вопросов трудоустройства, строительства школ, детских садов, медицинских учреждений, планирования социально-экономического развития осуществляется регистрационный учет населения.

Также говорится, что местные исполнительные органы в интересах местного государственного управления осуществляют иные полномочия в сфере регулирования миграционных процессов, возлагаемые на них законодательством РК.



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 21 апреля.