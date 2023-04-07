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Мерей Абзалбеков назначен замруководителя аппарата акима Алматы

Мерей Абзалбеков назначен замруководителя аппарата акима Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместителем руководителя аппарата акима Алматы назначен Мерей Абзалбеков. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Абзалбеков Мерей Ягудович родился 25 июня 1982 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "история", магистр истории.

Абзалбеков начал карьеру в качестве ведущего инженера Института археологии им. А.Х. Маргулана Алматы, служил в офицерских должностях в воинской части 32363 в городе Капшагае.

Работал в сфере молодежной политики – занимал позиции заместителя директора Государственного фонда по развитию молодежной политики Алматы, и.о. руководителя, руководителя отдела молодежных проектов и творческих инициатив правления по вопросам молодежной политики.

В структуре аппарата акима города работал главным специалистом отдела протокола, регистрации и оформления нормативных правовых актов аппарата акима Алматы, руководителем отдела социально-культурной сферы аппарата акима.

Отмечено, что до назначения занимал должность руководителя отдела общественного развития аппарата акима города.

3 апреля сообщалось о назначении руководителя Управления земельных отношений города. Им стал Нурлан Нургабылов.

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