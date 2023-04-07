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Названы три привычки, которые продлевают жизнь

привычки, советы Фото: pexels
Терапевт Андрей Рябков рассказал о полезных привычках, которые помогут прожить дольше, сообщает Zakon.kz.

Ежедневная физическая активность укрепляет мышцы, тренирует сердечно-сосудистую систему, помогает не набирать лишний вес, укрепляет иммунитет. Кроме того, активный образ жизни положительно сказывается на внешнем виде. При этом необязательно регулярно посещать тренажерный зал, можно больше ходить пешком.

Сбалансированное питание – это гарантия получения организмом всех необходимых микроэлементов, минералов, витаминов. Нужно соблюдать пропорции белков, жиров, углеводов. В рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи и ягоды.

По словам специалиста, стоит отказаться от курения и употребления алкоголя. Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта. При этом есть риск развития онкологических заболеваний, пишет Life.ru.

Ранее эксперт рассказала, какие болезни "маскируются" под усталостью. 

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