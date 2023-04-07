Димаш Кудайберген заинтриговал поклонниц совместным фото с певицей из Грузии
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 7 апреля на своей странице в Instagram разместил фото с певицей из Грузии Нуцей Бузаладзе, сообщает Zakon.kz
Кудайберген подписал фотографию так: "Приятный вечер с талантливой девушкой".
Милый снимок немного расстроил некоторую часть поклонниц исполнителя:
- "Привет Ди! Красивая и талантливая компания у тебя!"
- "Мужа так не ревную, как его!"
- "Бұл кім!?"
- "Повезло девушке!"
Нуце Бузаладзе обладает не только эффектной внешностью, но и великолепными вокальными данными. В 2014 году девушка запомнилась яркими выступлениями в конкурсах "Новая волна" в Юрмале, "Новом голосе" в Стамбуле и участием в 21-м сезоне "American Idol".
Ранее популярный казахстанский певец поделился фотографией с известным узбекским клипмейкером и режиссером Баходыром Юлдашевым.
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