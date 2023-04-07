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Димаш Кудайберген заинтриговал поклонниц совместным фото с певицей из Грузии

певец, фото Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 7 апреля на своей странице в Instagram разместил фото с певицей из Грузии Нуцей Бузаладзе, сообщает Zakon.kz

Кудайберген подписал фотографию так: "Приятный вечер с талантливой девушкой".

Милый снимок немного расстроил некоторую часть поклонниц исполнителя:

  • "Привет Ди! Красивая и талантливая компания у тебя!"
  • "Мужа так не ревную, как его!"
  • "Бұл кім!?"
  • "Повезло девушке!"

Нуце Бузаладзе обладает не только эффектной внешностью, но и великолепными вокальными данными. В 2014 году девушка запомнилась яркими выступлениями в конкурсах "Новая волна" в Юрмале, "Новом голосе" в Стамбуле и участием в 21-м сезоне "American Idol".

Ранее популярный казахстанский певец поделился фотографией с известным узбекским клипмейкером и режиссером Баходыром Юлдашевым.

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