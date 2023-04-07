В Сети появилось видео с подросшим тазы, которого на Наурыз подарили Токаеву
Фото: скриншот видео
Помните полуторамесячного щенка, которого главе государства Касым-Жомарту Токаеву подарили на Наурыз? Так вот сегодня, 7 апреля, в Сети появились фотографии и видео с подросшим четвероногим, сообщаем Zakon.kz.
Видео и снимки щенка по кличке Наурыз опубликовали в Telegram-канале bort_01.
21 марта 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил мероприятие "Жеті қазына" в конно-спортивном оздоровительном комплексе "Арғымақ", где заводчица чистокровных собак Анна Захарова подарила президенту щенка тазы. Щенку по кличке Наурыз тогда было полтора месяца.
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