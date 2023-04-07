Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Сети появилось видео с подросшим тазы, которого на Наурыз подарили Токаеву

В Сети появилось видео с подросшим тазы, которого на Наурыз подарили Токаеву Фото: скриншот видео
Помните полуторамесячного щенка, которого главе государства Касым-Жомарту Токаеву подарили на Наурыз? Так вот сегодня, 7 апреля, в Сети появились фотографии и видео с подросшим четвероногим, сообщаем Zakon.kz.

Видео и снимки щенка по кличке Наурыз опубликовали в Telegram-канале bort_01.


21 марта 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил мероприятие "Жеті қазына" в конно-спортивном оздоровительном комплексе "Арғымақ", где заводчица чистокровных собак Анна Захарова подарила президенту щенка тазы. Щенку по кличке Наурыз тогда было полтора месяца.

Читайте также

Перейра - Адесанья: прогноз Фараби Давлетчина на титульный бой UFC 287

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 8-10 апреля

Сотрудники АО "АрселорМиттал Темиртау" играют в настольный теннис на площади управления комбината

Динара Халдарова
Интересное Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х
Ученые прогнозируют вспышки на Солнце высшего и самого опасного класса Х
в 2,5 раза больше приехало иностранцев в Алматы
В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления