Важное за день: аэропорт Алматы, сохранение базовой ставки, приговор сыновьям Дайрабаева

Новый терминал аэропорта Алматы могут открыть раньше срока, решение о базовой ставке озвучили в Нацбанке, суд Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве, среди них – сыновья депутата Жигули Дайрабаева, сообщает Zakon.kz.

Помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность



Авиационная прокуратура Алматы установила неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц. Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты, авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1118,5 кв. м

Новый терминал аэропорта в Алматы

Новый терминал аэропорта Алматы могут открыть раньше срока. На данный момент новый терминал готов на 53%, стройка продолжается.

Также аэропорт Алматы увеличит количество международных направлений, рассказал глава аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 8 млн человек.



Глава воздушной гавани сказал, что хотел бы вернуть все коммерческие объекты в собственность аэропорта. Также Альп Эр Тунга Эрсой уточнил, когда в аэропорту Алматы решат проблему пробок и что будет с частными таксистами, которые доставляют дискомфорт пассажирам.

Базовую ставку сохранили

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана 7 апреля принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п. п. В марте 2023 года годовая инфляция ожидаемо снизилась до 18,1% в результате выхода из расчетов высокой базы прошлого года. Устойчивая часть инфляции демонстрирует замедление, но по-прежнему остается высокой.

Суд вынес приговор сыновьям мажилисмена

Суд Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении четырех лиц, обвиняемых в мошенничестве. В числе обвиняемых – сыновья депутата от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева: Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев. Суд приговорил Молдакалыка и Дайрабаева к 5 годам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. У них конфискуют имущество и лишат право занимать руководящие должности в любых организациях.

Токаев дал поручения по развитию Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы. Главе государства было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения, социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.



Возврат активов из-за рубежа

Делегация Генеральной прокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Уланом Байжановым при содействии посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации провела переговоры с Базельским институтом управления. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Будет проведен анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов.

Легализация авто за 200 тысяч тенге

Ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 тысяч тенге уплачивается при регистрации автомобилей определенных категорий, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Владельцы каких автомашин могут их легализовать, применив ставку сбора, рассказали в Комитете госдоходов МФ РК.



Асет Магауов больше не вице-министр энергетики

Асета Магауова освободили от должности вице-министра энергетики РК. Также в разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа, энергетики.



Пожар в пригороде Атырау потушен

В Атырауской области ликвидировали загорание камышовых зарослей спустя четыре дня. Как рассказали в пресс-службе областного ДЧС, сгорело 1200 га тростника. Камыш в резервате "Ак Жайык" начал гореть 2 апреля. Тогда сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили.



UFC подписал еще одного казахстанца

Текущая неделя очень горячая для казахстанских бойцов ММА. Вслед за Асу Алмабаевым с UFC подписал контракт непобежденный казахстанский файтер Азат Максум, рекорд которого составляет 16 выигрышей и ноль поражений. 27-летний Азат Максум по прозвищу "Казах" выступает в наилегчайшем весе (56,7 кг). Таким образом, Азат стал шестым представителем нашей страны в знаменитом промоушене.

Вооруженные силы США ослабили требования к абитуриентам

В связи с растущим кризисом ожирения в Вооруженных силах США ВВС ослабили ограничения по количеству жира в организме для новобранцев, желающих стать военнослужащими. Допустимый процент жира в организме увеличился до 26% ИМТ (индекс массы тела) для мужчин и 36% – для женщин. Оказалось, что Вооруженные силы стремятся открыть возможность для отбора более широкого круга молодых американцев для службы.



Цены на нефть разгоняются

На этой неделе стоимость барреля нефти марки Brent перевалила отметку в 86 долларов. Нынешнее повышение нефтяных котировок связывают с принятым в минувшие выходные решением стран ОПЕК+ сократить добычу "черного золота". В своем заявлении члены альянса сообщили о добровольном сокращении добычи на 1,66 млн баррелей в сутки. Это мера предосторожности для поддержки стабильности нефтяного рынка.



