Объем маркированной обуви в Казахстане за месяц вырос на 80%

По итогам 2022 года налоговые поступления от обувных предпринимателей, зарегистрированных в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

С 1 апреля 2023 года в стране в полную силу вступили правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров: с этого времени продавать обувь, не зарегистрированную в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ), запрещено. За нарушение правил маркировки обувных товаров штрафов и наказаний в законодательстве Республики Казахстан не предусмотрено.

По последним данным, в марте 2023 года объем маркированной обуви составил 6 145 348 единиц согласно количеству зарегистрированных кодов маркировки в ИС МПТ. Это демонстрирует рост по сравнению с февралем текущего года (3 365 438 кодов) на 80% и рост активности работы бизнеса в информационной системе на 46% по сравнению с прошлым годом.

Для подготовки к обязательному процессу маркировки предпринимателям, занятым в сфере обувных товаров, было предоставлено больше двух лет: 30 июня 2019 года был запущен пилотный проект, а 1 ноября 2022 года правила маркировки обувных товаров стали законодательным правилом с многочисленными послаблениями для бизнеса. Согласно комментариям самих предпринимателей, обувной бизнес готов к новым правилам и активно работает в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров.

"На протяжении пяти месяцев работаем с маркировкой с помощью телефона. Удалось разгрузить работу, а наличие удобного и понятного в использовании 2d сканера в приложении Naqty Sauda.Akt стало дополнительным бонусом, не пришлось его покупать", – отметил розничный продавец Николай Хмелевский.

"В первую очередь маркировка направлена на защиту прав потребителей, которые будут иметь полную информацию о том, какой товар он собирается приобрести, и предоставляет ему право выбора. И вторая важная функция маркировки и прослеживаемости – это обеление рынка: максимальное искоренение серого импорта и рынка нелегальной продукции". Гульмира Уахитова Бекеновна, председатель правления национального объединения предприятий легкой промышленности СРО QazTextileIndustry

Основная цель системы маркировки и прослеживаемости товаров – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. После регистрации карточки обувного товара в ИС МПТ появляются сведения о нем, на основе которых генерируется уникальный код маркировки товара. Благодаря ему каждая единица товара становится индивидуальной и отслеживается поэкземплярно.

По итогам 2021 года налоговые поступления от обувных предпринимателей, зарегистрированных в ИС МПТ, выросли на 55% по сравнению с 2020 годом, а по итогам 11 месяцев 2022 года налоговые поступления выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, в Казахстане цифровая маркировка и прослеживаемость распространяется на три товарные группы: табачная продукция – с 2020 года, маркировка обувных товаров – с ноября 2021 года и маркировка 90 позиций лекарственных препаратов – с ноября 2022 года.