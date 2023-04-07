78-летнюю американку арестовали за третье ограбление банка

78-летнюю жительницу американского штата Миссури Бонни Гуч арестовали за попытку ограбления банка в городе Плезант-Хилл, сообщает Zakon.kz.

Бонни Гуч предъявили обвинение в краже или попытке кражи из банка Goppert Financial, сообщает New York Post.



После попытки ограбления полицейские заметили машину, соответствующую ориентировке, и остановили ее. Они обнаружили Бонни Гуч, которая находилась за рулем, внутри автомобиля были улики.

"Очевидно, что ситуация была напряженной. Но когда из машины выходит пожилая женщина, это немного шокирует". Начальник полиции Плезант-Хилла Томас Райт

Бонни Гуч арестовали без происшествий. 6 апреля ей предъявили обвинения.

Позже выяснилось, что бабушку арестовывали и ранее за те же преступления. В 2020 году Гуч, которой тогда было 75 лет, арестовали за кражу из другого банка. Ее сын пояснил, что мама была не в себе и покинула дом в ярости. Она также заявила, что "собирается ограбить банк".

Тогда ей вынесли условный приговор, выпустили под надзор, который истек в ноябре 2021 года. В обоих случаях грабительница передавала сотрудникам банков записку с требованиями.

Кроме этого случая, в 1977 году Бонни Гуч признали виновной в ограблении банка в Калифорнии. На момент совершения этого преступления ей было около 32 лет.