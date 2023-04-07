"Ливерпуль" – "Арсенал": главное противостояние выходных

В воскресенье днем состоится один из самых ожидаемых матчей в календаре Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся на поле в ярком противостоянии.

У "Арсенала" есть шанс наконец-то вернуть себе корону Английской Премьер-лиги, поскольку их последний успешный сезон датировался 2004 годом. Помимо этого, "канониры" постараются разрушить свое проклятие "Энфилда".



Колоссальные восемь очков разделяют лидеров турнирной таблицы – "Арсенал" и занимающий второе место "Манчестер Сити". Что касается команды Юргена Клоппа, то "Ливерпуль" ютится на 8 строчке и, судя по всему, потихоньку теряет надежду на выход в топ лидеров чемпионата.

В настоящее время это выглядит маловероятным после недавних побед "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла".

На этой неделе на тренировочной базе "Ливерпуля" в Киркби появилось зрелище, достойное восхищения: Тьяго Алькантара вернулся к полноценным тренировкам после того, как пропустил 10 игр из-за проблемы с бедром. Вирджил ван Дейк, похоже, полностью оправился от болезни, которая не позволила ему сыграть в матче против "Челси".

Что касается "Арсенала", Артета все еще беспокоится о физической форме Уильяма Салибы, который травмировал спину. Шансы Салибы полностью восстановиться к решающему матчу на "Энфилде" равны нулю, поэтому Робу Холдингу предстоит настоящее испытание в линии защиты.

Грядущее событие – игра между двумя английскими гигантами, которая вполне может дать четкое представление о том, кто выиграет Премьер-лигу в этом году. У "Арсенала" есть форма, игроки, желание забивать и уверенность в победе. У "Ливерпуля" есть "Энфилд" и болельщики, а потому предстоящий матч получится красочным по накалу страстей.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ливерпуль" – 2.85, Ничья – 3.75, "Арсенал" – 2.39