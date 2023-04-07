Погода в Алматы на неделю: дожди и сильный ветер

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают осадки, временами сильные, на фоне теплой погоды.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 8 по 14 апреля жителей и гостей южной столицы ждут дожди и сильные ветры. При этом температура воздуха к концу следующей недели повысится до 25 градусов тепла.



8 апреля: переменная облачность, ночью – дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

9 апреля: облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

10 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер южный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

11 апреля: облачно, дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +11+13°С.

12 апреля: переменная облачность, ночью – дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

14 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 8-10 апреля.