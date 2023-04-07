В СКО запустили новую молочную ферму

Аким СКО Айдарбек Сапаров во время рабочей поездки в Айыртауский район посетил новую молочную ферму ТОО "Борисфен" в селе Антоновка.

В проект инвестировано около 1 млрд тенге – СПК "Солтүстік" предоставил льготный кредит. Ферма производит 5 тыс. литров молока в сутки. Созданы новые рабочие места.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, в регионе в 2023 году начнется строительство 13 молочных ферм. До конца года запустят 8 комплексов. Всего по области в аграрной отрасли в этом году будет реализовано 38 инвестпроектов для импортозамещения. Такие как маслоэкстракционный завод, молочные фермы, бройлерная птицефабрика, овцефермы и теплицы. Будет создано свыше тысячи новых рабочих мест.

По поручению акима СКО Айдарбека Сапарова разработаны планы развития каждого района и определены актуальные проблемы сел. Сейчас в регионе 60% хозяйств не занимаются животноводством.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Благодаря пилотному проекту СПК "Солтүстік" у аграриев есть возможность строить молочные фермы за счет льготных кредитов. Запуск молочных комплексов позволяет обеспечить круглогодичную занятость сельчан, тем самым снижая отток населения. Надо отметить, что проект строительства молочных ферм сейчас масштабируется по всей республике.