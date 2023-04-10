Страховая компания "Евразия" запустила онлайн-рассрочку на автоКАСКО

Казахстанцы стали чаще покупать полисы добровольного страхования автомобилей КАСКО, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует увеличение сбора премий на 53% в 2022 году по сравнению с 2021 годом по данному классу страхования. Почему автовладельцы стали чаще выбирать автоКАСКО и какие есть преимущества у онлайн-рассрочки, рассказали в страховой компании "Евразия".



В прошлом году казахстанские автовладельцы установили очередной рекорд, заключив договоры КАСКО на 56 млрд тенге для защиты своих транспортных средств.

"Учитывая экономическую ситуацию, рост популярности КАСКО является естественным процессом. Из-за увеличения стоимости запчастей и ремонта выплаты по обязательной автостраховке в случае аварии может не хватить, потому что максимальная сумма ограничена законом. Кроме того, обязательный полис не покрывает ущерб виновнику ДТП. Сегодня это актуальный вопрос не только для новых или дорогих автомобилей, но уже и для среднего ценового сегмента", – комментирует заместитель председателя правления страховой компании "Евразия" Нуржан Джантуреев.

По прогнозам страховщиков, онлайн-рассрочка еще сильнее увеличит популярность КАСКО среди автолюбителей, тем более что полис можно самостоятельно оформить онлайн на сайте eurasia36.kz или через WhatsApp за несколько минут.

Как оформить рассрочку и подписку?

Для оформления полиса по программе SmartCASCO в рассрочку на сайте eurasia36.kz необходимо указать рыночную стоимость авто, выбрать подходящие условия страхования и иметь действующую карту любого казахстанского банка. Рассрочка может быть оформлена на срок от 2 до 11 месяцев.

Для оформления подписки нужно просто привязать карту в личном кабинете, после чего последующие платежи будут автоматически списываться по графику.

В настоящее время воспользоваться рассрочкой могут физические лица – резиденты Казахстана. В дальнейшем аналогичная услуга будет доступна и компаниям (юридическим лицам).

"Онлайн-рассрочка сделала КАСКО еще более доступным страховым продуктом, потому что теперь вместо единоразового платежа можно разбить сумму и выбрать удобный график. Благодаря подписке оплата происходит автоматически, не нужно постоянно заходить на сайт – система всё сделает за вас", – говорит Нуржан Джантуреев.

Важно отметить, что при оформлении КАСКО в рассрочку скидки на полис не предоставляются. При единовременной оплате полиса SmartCASCO можно получить еще и скидку до 50%.

Продлить ранее заключенный договор по программе SmartCASCO можно всего в один клик и без повторного осмотра автомобильного транспорта на сайте eurasia36.kz.

Зачем нужно автоКАСКО?

КАСКО позволяет самостоятельно выбрать сумму страхового покрытия и получить выплату даже в случае вины владельца авто в ДТП. Условиями договора может быть также предусмотрена оценка и ремонт автомобиля страхователя на специализированном СТО.

Кроме того, КАСКО защищает как от небольшого риска – кражи боковых зеркал или повреждения дисков, так и от крупных – угон или поджог, а также ущерба в результате природных стихий: град, ураган, буря, землетрясение и прочее.

Мы уже неоднократно рассказывали на реальных примерах о том, как работает автоКАСКО. Так, в конце прошлого года в результате ДТП полностью сгорел Nissan X-trail, после чего владелец получил от страховой компании "Евразия" более 9 млн тенге. А виновник массового ДТП, владелец нового Toyota Land Cruiser 300, получил от страховой компании "Евразия" более 28 млн тенге.

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022.

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