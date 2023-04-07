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В Астане состоялись торжественные проводы призывников

солдаты Фото: пресс-служба Минобороны РК
Мероприятие под названием "Ел қорғау – нағыз ерлер ісі" прошло в столичной Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, сообщает Zakon.kz.

В нем приняли участие заместитель акима города Астаны Есет Байкен, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие срочной службы воинских частей гарнизона, уланы военного колледжа, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" – всего около полутора тысяч человек.

солдаты

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Напутствуя участников военно-патриотической акции, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подчеркнул важность миссии защитника Отечества. Он также отметил преимущества, которые дает юношам этот статус.

солдаты

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Служба в рядах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований открывает перед молодыми людьми массу возможностей. За год солдат получает военно-учетную специальность. Затем он может продолжить службу по контракту, поступить в военный колледж – пройти путь от сержанта до главного сержанта Вооруженных сил. Можно также стать курсантом высшего военного учебного заведения и построить карьеру от лейтенанта до генерала", – перечислил открывающиеся перспективы заместитель министра.

солдаты

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Призывников напутствовали также заместитель акима города Астаны Есет Байкен, заместитель председателя РОО "Ветераны Вооруженных сил" генерал-майор в отставке Марат Нагуманов.

В ходе мероприятия состоялась церемония "Аманат". Увольняемые в запас военнослужащие дали новобранцам наказ – служить достойно, быть верными присяге. Символичный ритуал показал единство и преемственность всех поколений защитников Родины.

проводы

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Для участников акции были организованы показательные выступления военнослужащих столичной десантно-штурмовой бригады, а также выставка военной техники, вооружения и формы одежды.

проводы солдат

Фото: пресс-служба Минобороны РК

С большим воодушевлением молодежь восприняла военно-патриотические песни, прозвучавшие в исполнении солистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

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