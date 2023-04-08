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В Алматы учительница начальных классов обвинила директора в надругательстве

школа Фото: pixabay
Учительница заявила, что насилие произошло еще полтора года назад, но женщина не решалась открыто об этом заявить, пока домогательства не повторились, сообщает Zakon.kz.

В интервью Первому каналу "Евразия" потерпевшая рассказала, что после первого надругательства не смогла уйти с работы, так как больна дочь, и живут они на съемной квартире, за которую нужно регулярно платить. Но после второго инцидента все же не выдержала, так как директор "совершил действия сексуального характера в школе".

"Хочу, чтобы перед законом он ответил. Это не справедливо. Он погубит многих людей", - заявила учительница.

Со слов, девушки, она не единственная потерпевшая. Адвокат учительницы рассказала, что директор с прежнего места работы был уволен из-за "неправомерных действий, скорее всего, в отношении женщин".

"Как он мог после этого устроиться на работу? Как могли его взять? Я думаю, есть много фактов, но женщины не хотят говорить, так как стесняются". Адвокат Айман Умарова

Заявление в полицию учительница написала. Дело завели по двум статьям – "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства". Как выяснилось, сразу после публикации в СМИ педагог попыталась совершить суицид.

"В настоящее время назначена судебно-медецинская экспертиза. Обстоятельства дела будут непременно установлены и будет принято процессульное решение". Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Отмечается, что после публикации в СМИ, директор написал заявление об увольнении.

Ранее стало известно, что 23 марта 2023 года в Алматинской области изнасиловали второклассника.

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