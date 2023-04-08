Новые купола установили на одну из старейших православных церквей ВКО

Свято-Покровскому храму Усть-Каменогорска более 70 лет. Прежние своды, изготовленные местными умельцами, от времени и сурового климата пришли в негодность, сообщает Zakon.kz.

Новые, золоченые, привезли из Барнаула, уточняет телеканал "Астана".

"Купола эти изготовлены на средства многих благодетелей и благотворителей. За что я благодарю сердечно их". Архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий

Купола освятили на земле, а затем спецтехникой подняли и установили на храме и звоннице. Прихожане радуются, что один из главных православных праздников – Пасху и претворяющее ее Вербное Воскресенье они встретят под сводами обновленного храма.

"Теперь к празднику Святой Пасхи эти купола засияют над Иртышом. Это радостное событие. Благожелаю всем крепости сил, здоровья, мира, божьей помощи и успеха во всех ваших делах". Настоятель Свято-Покровского храма Усть-Каменогорска Силуан

Скоро казахстанцы отметят праздник святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа, который в этом году выпал на 16 апреля.

