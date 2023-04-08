Три человека погибли от угарного газа в СКО

Две женщины и мужчина скончались в собственном доме в селе Новосёловка Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 6 апреля в селе Новосёловка района имени Габита Мусрепова, передает Петропавловск.news. В доме родственники погибших обнаружили тела двух женщин и мужчины.

"Предварительная причина происшествия – отравление угарным газом без возникновения пожара. Скончались две женщины 1966 и 1988 годов рождения и глава семьи 1961 года рождения". Дмитрий Растихин, заместитель начальника департамента по ЧС региона

Один человек, находящийся в момент трагедии в доме, выжил, сообщили в департаменте по ЧС региона.

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