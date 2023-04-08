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Ремонт НПЗ Шымкента завершили раньше срока

Ремонт НПЗ Шымкента завершили раньше срока Фото: pixabay
Седьмого апреля нефтезавод Шымкента приступил к работе после реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы на нефтеперерабатывающем заводе Шымкента завершились раньше намеченного срока. Седьмого апреля на предприятии начали переработку нефти для внутреннего рынка, передает Otyrar.

"В соответствии с планом в апреле предприятие должно переработать 366 тыс. тонн нефти. Запланировано производство бензина в объеме 110,1 тыс. тонн, дизтоплива – 114,8 тыс. тонн, сжиженного нефтяного газа – 15,1 тыс. тонн, авиатоплива – 19,3 тыс. тонн, мазута – 77,6 тыс. тонн". Пресс-служба министерства энергетики

После запуска завода в южных регионах страны топливо в розничной продаже вновь станет доступным, отмечают в министерстве.

Ремонт на НПЗ Шымкента начался 15 марта. Планировалось, что реконструкция будет окончена восьмого апреля.

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