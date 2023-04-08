Ученые: смех снижает уровень глюкозы

Исследования ученых показывают, что смех помогает снижать уровень глюкозы в крови. Это не только помогает справиться с излишками сладкого здоровым людям, но и помогает тем, кто болен диабетом, сообщает Zakon.kz.

Смех, как и физические упражнения, помогают «сжечь» лишнюю глюкозу в организме, говорят ученые. Все дело в том, что для мышц, которые мы задействуем во время физической нагрузки, требуется энергия. Ее можно получить из глюкозы. Но, как показали последние исследования, для смеха человек задействует большое количество мышц, на что требуется не меньше энергии, чем на зарядку, передает DailyMail.

"Мы используем мышцы, чтобы смеяться, поэтому смех снижает уровень глюкозы в крови. Смех может потребовать больше энергии для мышц", – говорит доктор Ники Кей из университета Лондона.

Инсулин высвобождается, чтобы снизить уровень глюкозы в крови, помогая сахару выйти из кровотока и попасть в клетки организма, чтобы его можно было использовать для получения энергии. Он также дает сигнал печени сохранить глюкозу для последующего использования.

Кроме того, смех помогает снижать уровень риска различных заболеваний сердца, говорит доктор Кей.

«Смех может сыграть важную роль в снижении риска сердечных заболеваний, стенокардии и инсульта. Смех также может способствовать кровообращению и быть полезен пациентам с диабетической невропатией (когда повреждаются нервы), одним из осложнений диабета». Доктор Кей



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