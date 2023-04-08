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Алматинцев попросили не ходить в горы

снег, ДЧС, предупреждение Фото: Zakon.kz
ДЧС Алматы обратился к жителям и гостям города: не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин. Лучше воздержаться от походов в горы с 8 по 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

Появилось штормовое предупреждение о лавинной опасности и сильных осадках в горах Алматы. 

"В период с 8 по 12 апреля 2023 года в связи с оттепелью, ожиданием сильных осадков ночью 8 апреля и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин" - отметили в ДЧС.

В горах ожидается сильный западный ветер с порывами до 22 метров в секунду. В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы. 

Тех, кто оказался в горах, просят соблюдать все меры безопасности.

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