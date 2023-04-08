Змея в самолете заставила южноафриканского пилота совершить аварийную посадку

Южноафриканский пилот был вынужден совершить аварийную посадку после того, как 1,5-метровая смертоносная кобра проскользнула мимо его бока и свернулась калачиком под его сиденьем, сообщает Zakon.kz.

Рудольф Эразмус летел с четырьмя пассажирами на частном самолете на высоте 3 350 метров, когда он почувствовал "холодное ощущение" на бедре. Подумав, что его бутылка с водой могла протекать, Эразм вместо этого посмотрел вниз, увидев очень ядовитую змею, исчезнувшую под ним, пишет The Guardian.



Обеспокоенный тем, что он может вызвать панику на борту своего компактного Beechcraft Baron 58, пилот воспользовался моментом, чтобы прийти в себя.

"Я сказал им: "Слушайте, змея под моим сиденьем. Он находится внутри кабины, поэтому нам нужно выполнить посадку как можно быстрее", — сказал он местному новостному агентству Lowvelder . "К счастью, все остались спокойными".

Укус капской кобры — вид, который, по мнению Эразма, он невольно взял в качестве дополнительного пассажира, — может быть смертельным. Хотя мыс считается спокойным, он считается одной из самых опасных кобр Африки.

Эразмус сообщил по рации о своей чрезвычайной ситуации, и ему быстро разрешили совершить посадку в ближайшем аэропорту.

После приземления и после того, как все благополучно покинули самолет, Эразмус сказал, что встал на крыло самолета и передвинул сиденье вперед, чтобы найти змею, все еще отдыхающую под ним.