Необычная остановка появилась в ВКО

В городе Шемонаиха появилась необычная автобусная остановка, на которой пассажиры могут ознакомиться с правилами пожарной безопасности во время ожидания общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Идею открытия такого профилактического объекта предложили спасатели местного отдела по чрезвычайным ситуациям.

"В нашем регионе происходит не мало пожаров, чтобы обучить граждан и не допускать загораний в пожароопасный период мы использовали необычный метод. В современном мире люди, как правило, всегда куда-то спешат, у них нет времени, а здесь, пока есть драгоценные 10-15 минут в ожидании автобуса, можно сосредоточиться на рекомендациях от спасателей", - отметил Арман Наурызбаев, начальник ОЧС г. Шемонаиха.

На фото, опубликованных на сайте МЧС видно, что у остановки было торжественное открытие с перерезанием красной ленточки.

Фото: gov.kz

Жительница города назвала остановку "подарком для жителей города".

Фото: gov.kz

"Остановка – это подарок для нас, жителей, расположена она в центре района, где всегда оживленно и много людей. Мы с радостью восприняли новость и будем изучать правила", - отметила Айнур Смагулова жительница города Шемонаиха.

Помимо этого побывав на остановке можно узнать как и где получить профессию спасателей, а также как действовать при чрезвычайных ситуациях.