Кадры с подачей воды опубликовал аким Балхаша

Аким Балхаша опубликовал ряд видео, в которых жители города показывают, что в их квартирах есть холодная вода, сообщает Zakon.kz.

Аким Балхаша Кайрат Камзин обратился к жителям в своем Instagram, где доложил о начале подачи холодной воды в городе. В публикации аким наглядно показывает наличие воды в кранах.

"Уважаемые балхашцы. Наши земляки уже присылают видео из своих домов, у которых появилась холодная вода. Хочу сообщить еще раз: во избежание каких-либо порывов на сетях подача производится постепенно. У кого воды нет, не переживайте, скоро будет", - написал аким.

"Дожили, скоро появление воды в домах будем отмечать как праздник", – посетовал житель города в комментариях под публикацией.

В городе Балхаш 4 апреля произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции. В результате город остался без воды.

Для 80-тысячного города такие перебои уже привычны. Все из-за изношенных сетей. Однако, чтобы заменить их полностью, не хватит ни бюджета Балхаша, ни физических ресурсов.

Не успели починить, как 7 апреля, на трубопроводе в Балхаше снова произошла авария.

