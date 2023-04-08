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Как избежать переедания

блюда Фото: pexels
Простой способ избежать переедания раскрыл психолог Денис Долгов. Он посоветовал игру в дегустатора, сообщает Zakon.kz.

Аппетит действительно часто приходит во время еды, считает эксперт. Человек может не заметить насыщения и почувствовать голод снова: тогда он продолжит есть до тех пор, пока в желудке не останется места.

Чтобы вовремя ощутить насыщение, следует медленно и тщательно пережевывать пищу. В этот момент Долгов посоветовал представить себя дегустатором. Если научиться наслаждаться вкусом продуктов, получится испытывать удовольствие и от самого процесса.

Например, при употреблении свежего огурца можно сконцентрироваться на аромате овоща, определить разницу текстур и вкуса кожицы и сердцевины, пишет Moslenta.ru.

Ранее стало известно, какие орехи вредны для организма.

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