Столичных призывников торжественно проводили на службу в Астане

В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева провели военно-патриотическую акцию "Айбынды жастар – Қазақстанның тірегі". Таким образом в торжественной обстановке провожали новобранцев весеннего призыва в ряды Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Со словами напутствия перед призывниками выступили заместитель министра обороны Республики Казахстан, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, заместитель акима Астаны Есет Байкен, руководство РРО "Ветераны Вооруженных Сил", генералы и офицеры, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз", уланы военного колледжа и военнослужащие срочной воинской службы войсковых частей гарнизона.

Фото: gov.kz

"Отдать гражданский долг Родине – это очень большая честь. На сегодняшний день в столице ведется системная работа по военно-патриотическому воспитанию среди подростков. Совместно с Департаментом по делам обороны проводится призывная кампания и другие мероприятия отраслевой направленности. В этом году из столицы в ряды Вооруженных сил отправились более 100 молодых бойцов. Недавно было введено в эксплуатацию новое комплексное здание для проведения военных сборов. Также ветеранские организации, участвовавшие в боях, военно-патриотические клубы "Жас сарбаз" организуют мероприятия на общественной основе. В школах города преподают первый курс военной подготовки. Сегодняшнее мероприятие мы сделаем традиционным. Ведь каждый подросток должен знать, что защищать Родину – это священный долг", - сказал заместитель акима Астаны Есет Байкен.

Фото: gov.kz

"На сегодняшнем массовом военно-патриотическом мероприятии мы хотим предоставить студентам колледжей и университетов большое количество техники, вооружения, образцы формы одежды. Познакомим их с армейским бытом и расскажем о службе в армии. Кроме этого, сегодня определится очередная команда призывников из Астаны. Столичные ребята будут служить в десантно-штурмовых частях. Желаем им хорошей службы, а молодому поколению – готовиться в предстоящей службе", – рассказал представитель Департамента по делам обороны столицы Гани Артыков.

Он также добавил, что мероприятие состоит из трех этапов. Это ознакомление с военной техникой и вооружением, наказ будущим солдатам от срочников, которые через две неделе вернутся домой, а также военный концерт. На мероприятии присутствовали ученики столичных школ, студенты колледжей и военных кафедр. Студент военной кафедры КАЗГЮУ Дархан Кошимурат считает, что выполнение воинского долга перед Родиной является делом священным.

Фото: gov.kz

"В нашем университете есть военная кафедра, на которой обучают четырем специальностям: "организация воспитательной работы", "организация территориальной обороны", "военный юрист", "психолог". Я учусь на военного психолога и по окончании кафедры получу специальность "лейтенант запаса". Сегодняшнее мероприятие очень важно для будущих защитников Родины. Оно воспитает у молодежи патриотический дух и значительно повысит имидж воинской службы. А еще нам расскажут, как в дальнейшем мы сможем развиваться в военной сфере", – сказал студент.

Также на площади перед зданием филармонии организована выставка военной техники и вооружения, где были представлены бронетранспортеры "Кобра", "Арлан", машина разминирования, БТР-80, квадрациклы, минометы, а также образцы стрелкового оружия.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Напомним, с первого марта в стране стартовал призыв на срочную военную службу. Для того чтобы попасть в армию, новобранцы должны обладать хорошим физическим здоровьем и быть устойчивы психологически. Именно эти условия позволят получить качественную военную подготовку.