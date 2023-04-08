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Около 150 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области

Около 150 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
150 кг рыбы сазана, резиновую лодку и две остроги изъяли полицейские Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Факт незаконной добычи рыбы установили в рамках мероприятия "Нерест" сотрудники Мактаральского РОП совместно с инспекторами "Охотзоопрома".

Изъято около 150 кг рыбы сазана, резиновая лодка и две остроги.

Около 150 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений".

С 5 апреля в Казахстане стартовала акция "Нерест". В течение двух месяцев введен запрет на ловлю рыбы с учетом региональных особенностей, нарушителям грозят штрафы и тюремные сроки.

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