Около 150 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области

150 кг рыбы сазана, резиновую лодку и две остроги изъяли полицейские Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Факт незаконной добычи рыбы установили в рамках мероприятия "Нерест" сотрудники Мактаральского РОП совместно с инспекторами "Охотзоопрома".



Изъято около 150 кг рыбы сазана, резиновая лодка и две остроги.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений".

С 5 апреля в Казахстане стартовала акция "Нерест". В течение двух месяцев введен запрет на ловлю рыбы с учетом региональных особенностей, нарушителям грозят штрафы и тюремные сроки.

