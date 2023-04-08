Цены на популярные криптовалюты на 8 апреля
Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 28 011,1 $; изменения за 24 часа: +0,27%.
Эфириум (ETH): 1 868,63 $; изменения за 24 часа: +0,56%.
Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
BNB (BNB): 312,09 $; изменения за 24 часа: +0,45%.
USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,082915 $; изменения за 24 часа: +0,37%.
Binance USD (BUSD): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
По состоянию на 8 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.01 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.