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Цены на популярные криптовалюты на 8 апреля

Цены на популярные криптовалюты на 8 апреля Фото: freepik
В материале представлен курс популярных криптовалют на 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 28 011,1 $; изменения за 24 часа: +0,27%.

Эфириум (ETH): 1 868,63 $; изменения за 24 часа: +0,56%.

Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 312,09 $; изменения за 24 часа: +0,45%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,082915 $; изменения за 24 часа: +0,37%.

Binance USD (BUSD): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 8 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.01 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 апреля

Мухит Турсынали
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