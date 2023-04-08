Джиган публично извинился перед женой

Рэпер Джиган попросил публично прощения у своей жены и матери своих четырех детей Оксаны Самойловой, сообщает Zakon.kz.

Отрывок с извинением из шоу "Вопрос ребром", в котором Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) снова извинился перед Самойловой, залил на свою страницу в Instagram.

"Я хочу извиниться при всех. Прости меня, накосячил, я больше так не буду. Это в последний раз. Обещаю, что буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно", – говорит рэпер.

5 апреля Джиган опубликовал в социальных сетях "совместное" фото с супругой Оксаной Самойловой.

В конце марта 2023 года российская модель и блогер Оксана Самойлова заявила, что они с мужем Джиганом не живут вместе. Это произошло после каникул за границей.

В начале апреля Джиган обратился к Оксане Самойловой через соцсети. Рэп-исполнитель в Instagram-Stories написал: "Прости меня, Кара".

