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Золотой баритон Казахстана – десантникам о Родине и о себе

Золотой баритон Казахстана – десантникам о Родине и о себе Фото: пресс-служба МО РК
В столичной десантно-штурмовой бригаде в выходной день всемирно известный оперный певец заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин встретился с солдатами срочной службы, сообщает Zakon.kz.

Прославленный вокалист Сундет Байгожин рассказал военнослужащим о себе и своем пути на большую сцену. Он родился в городе Аркалык Костанайской области, окончил Казахскую национальную академию музыки. В Италии проходил стажировку в городе Йези, окончил подготовительные курсы оперного пения в Accademia D’Arte Lirica в городе Озимо.


Золотой баритон Казахстана – десантникам о Родине и о себе

Фото: пресс-служба МО РК


Талантливому исполнителю довелось выступать в Карнеги-холле в Нью-Йорке, на сценах Берлинской филармонии, Шанз-Элизе в Париже, Концертхаусе в Вене и других концертных залов мира.

В воинской части Сундет Байгожин ознакомился с условиями службы представителей элитных войск, исполнил для них шедевры мировой классики и современные хиты. Зрителям также понравилось исполнение песни "Отан". Ее величавое звучание тронуло сердца воинов, призванных в любую минуту встать на защиту Родины.


Золотой баритон Казахстана – десантникам о Родине и о себе

Фото: пресс-служба МО РК


В этот день Сундет Байгожин снялся с военнослужащими в имиджевом ролике о Вооруженных силах. Также певец отобрал солдат с хорошими вокальными данными. Вместе с Адаем Жахия, Алимжаном Ермековым, Асылбеком Сапаровым и Есилем Сержанулы он спел бессмертный хит Муслима Магомаева о море "Синяя вечность".


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