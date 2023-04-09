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Рыбаков с оторвавшейся льдины вызволили спасатели ВКО

Рыбаков с оторвавшейся льдины вызволили спасатели ВКО Фото: пресс-служба МЧС РК
Двух рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Бухтарминском водохранилище, спасли сотрудники департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Два рыбака остались на льдине, которая оторвалась от берега в Самарском районе, на Бухтарминском водохранилище реки Иртыш. На место вызывали спасателей.

"Прибыв на место вызова, сотрудники службы ЧС спасли двух мужчин 1966 и 1975 годов рождения. До рыбаков спасатели добрались на резиновой лодке и, надев на мужчин спасательные жилеты, благополучно доставили до берега". Пресс-служба МЧС


Рыбаков с оторвавшейся льдины вызволили спасатели ВКО

Фото: пресс-служба МЧС РК


Тем временем в Актау жители и эксперты обсуждают последствия землетрясения в Турции и могла ли стихия повлиять на обмеление Каспийского моря.

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