Рыбаков с оторвавшейся льдины вызволили спасатели ВКО

Двух рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Бухтарминском водохранилище, спасли сотрудники департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Два рыбака остались на льдине, которая оторвалась от берега в Самарском районе, на Бухтарминском водохранилище реки Иртыш. На место вызывали спасателей.

"Прибыв на место вызова, сотрудники службы ЧС спасли двух мужчин 1966 и 1975 годов рождения. До рыбаков спасатели добрались на резиновой лодке и, надев на мужчин спасательные жилеты, благополучно доставили до берега". Пресс-служба МЧС





Фото: пресс-служба МЧС РК





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