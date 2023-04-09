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Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц Фото: Тwitter/BenFerencz
Бенджамин Ференц, последний из прокуроров, выступавших обвинителем 22 командиров нацистских батальонов смерти, скончался в возрасте 103 лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание NBC, Ференц был одним из прокуроров, выступавших обвинителем во время суда над членами СС, которые убили более миллиона человек в оккупированной нацистами Европе.

Свою работу на Нюрнбергском процессе Бенджамин Ференц начал в 27 лет. Он вместе с командой собрал доказательства вины 22 членов подразделений СС. Документы после стали основой обвинения, в результате 14 из 22 осужденных были приговорены к смертной казни.

Смерть Ференца подтвердил сын юриста. Причины кончины не уточняются.

Ранее стало изветсно, что лауреат премии Грэмми рэпер Coolio умер от передозировки фентанилом. Об этом стало известно спустя шесть месяцев после смерти музыканта,

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