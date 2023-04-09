Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

Бенджамин Ференц, последний из прокуроров, выступавших обвинителем 22 командиров нацистских батальонов смерти, скончался в возрасте 103 лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание NBC, Ференц был одним из прокуроров, выступавших обвинителем во время суда над членами СС, которые убили более миллиона человек в оккупированной нацистами Европе.

Свою работу на Нюрнбергском процессе Бенджамин Ференц начал в 27 лет. Он вместе с командой собрал доказательства вины 22 членов подразделений СС. Документы после стали основой обвинения, в результате 14 из 22 осужденных были приговорены к смертной казни.

Смерть Ференца подтвердил сын юриста. Причины кончины не уточняются.

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