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Свалку медотходов в Мангистау проверит экспертиза

Свалку медотходов в Мангистау проверит экспертиза Фото: скриншот с видео
Выброшенные медпрепараты и расходники, что были обнаружены у села Батыр Мангистауской области, направят на экспертизу. Чиновники устанавливают виновника опасной свалки, сообщает Zakon.kz.

Восьмого апреля в департаменте экологии Мангистуаской области рассказали о медицинских отходах, что были обнаружены у села Батыр местным жителем. Выяснилось, что свалку медицинских препаратов, ампул и шприцев пытались сжечь. Остатки экологи изъяли и направили на экспертизу, передает Лада.

Часть вещдоков экологи направили в управление здравоохранения. По серийным номерам будут устанавливать собственника препаратов и расходников, чтобы найти виновника в свалке медикаментов.

Двумя днями ранее житель села Батыр обнаружил свалку медотходов близ населенного пункта. В горе вываленных упаковок, в том числе, оказались препараты и шприцы. Сельчанин потребовал провести проверку — опасный мусор может навредить не только жителям, но и скоту сельчан.

В Уральске в этот же день прошла акция "Акжайык – тазалык мекені". Мероприятие было организовано в рамках санитарно-экологического месячника по уборке, озеленению и благоустройству территории города.

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