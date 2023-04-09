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Аким Туркестанской области раскритиковал работу чиновников

Аким Туркестанской раскритиковал работу чиновников Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области, выступил с критикой к чиновникам во время обсуждения проблемных вопросов индустриальных зон региона, сообщает Zakon.kz.

В работе индустриальных зон Туркестанской области есть ряд проблем. Об этом говорят чиновники региона. Так, к примеру, ряд производственных площадок в регионе простаивает. В некоторых из них нет полностью подготовленной инфраструктуры: не закончены дороги, до сих пор продолжаются работы по водоснабжению, канализации и газоснабжению, линии связи проведены не полностью. Коме того, есть факты краж и разрушений.

Об этом акиму региона рассказали в ходе совещания. В ответ Дархан Сатыбалды разразился критикой, сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.

"Все эти недостатки должны быть устранены. Составьте план и предложите новые проекты. Поручаю создать специальную рабочую группу для решения проблем в индустриальных зонах. Начинайте работу. Областные управления должны провести координацию между управляющими компаниями и акимами районов и городов". Дархан Сатыбалды

Всего в регионе построено девять индустриальных зон общей площадью 538 гектаров. Проекты находятся в Туркестане и Кентау, Созакском, Казыгуртском, Мактааральском, Шардаринском, Байдибекском и Тюлькубасском районах.

Власти региона продолжают застройку индустриальных зон. План на работы на этот год уже намечен.

Несколькими днями ранее пьяного сотрудника полиции в служебной форме поймали жители села Карабулак Туркестанской области. По словам автора видео, полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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