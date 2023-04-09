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Половодье увеличило посевные поля в Кызылординской области

Половодье увеличило посевные поля в Кызылординской области Фото: Zakon.kz
Большая вода в реке Сырдарья существенно увеличила площадь сельхозугодий в Аральском районе Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Объемы посевных полей в этом году увеличились в разы. Если в прошлом году площадь осваиваемых под посевы площадей была 200 гектаров, то в этом году благодаря половодью она выросла до 1500, передает 24kz.

"После многолетней засухи уровень воды в реке, наконец, поднялся. Наполнились и водоемы. Из-за нехватки кормов многие испытали трудности. Извлекли урок и мы. В море выйти еще успеем, а вот агросезон ждать не станет. Сейчас многие из нас вышли в поле. К сегодняшнему дню половину выделенных земель уже вспахали. Как завершим, приступим к севу". Марат Сапаров, житель села Аральского района

Кроме того, в районе увеличилось и количество сельских округов, где занимаются посевами. Если раньше таких было только два, то сегодня их уже 16. Сельчане засеивают поля зерном, масленичными культурами, а также кормовыми и бахчевыми видами растений.

"Установлен лимит забора воды. На этот год он составил 13 млн кубометров. Поэтому особый акцент делаем на влагосберегающие технологии. Кроме того, есть скважины. Их для орошения используем на возвышенных участках, где нет естественных водоемов", – сказал Жанибек Жубанов, руководитель Аральского районного отдела сельского хозяйства.

Паводки весной этого года стали угрозой для трех регионов Казахстана. В Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях большая вода привела к режиму ЧС.

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