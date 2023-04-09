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В Жанаозене оштрафовали работодателя, который не выплатил зарплаты в размере 24 млн тенге

В Жанаозене оштрафовали работодателя, который не выплатил зарплаты в размере 24 млн тенге Фото: Zakon.kz
В городе Жанаозен прокуратура провела проверку компании "ECSAD" на соблюдение трудового законодательства и выявила нарушения. В частности, 62 работникам не были выплачены зарплаты за декабрь 2022 года и февраль текущего года на общую сумму более 24 млн. тенге, сообщает Zakon.kz.

В результате прокуратурой было направлено представление об устранении нарушений в управление государственной инспекции труда Мангистауской области.

После рассмотрения представления задолженность была полностью погашена, а конституционные права работников восстановлены. В рамках нарушения требований по оплате труда, работодатель был оштрафован в размере 30 месячных расчетных показателей в соответствии с ч.1 статьи 87 КоАП РК "Нарушение требований по оплате труда".

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