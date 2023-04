Последний из обвинителей на Нюрнбергском процессе ушел из жизни

Бенджамин Ференц, последний оставшийся в живых обвинитель Нюрнбергского процесса в Германии, который привлек к ответственности нацистских военных преступников после Второй мировой войны, скончался 7 апреля в возрасте 103 лет.

О смерти прокурора написали на странице Twitter Музея Холокоста США.

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis.