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Последний из обвинителей на Нюрнбергском процессе ушел из жизни

Последний из обвинителей на Нюрнбергском процессе ушел из жизни Фото: twitter/HolocaustMuseum
Бенджамин Ференц, последний выживший прокурор Нюрнбергского процесса умер в возрасте 103 лет, сообщает Zakon.kz.

Бенджамин Ференц, последний оставшийся в живых обвинитель Нюрнбергского процесса в Германии, который привлек к ответственности нацистских военных преступников после Второй мировой войны, скончался 7 апреля в возрасте 103 лет.

О смерти прокурора написали на странице Twitter Музея Холокоста США.

"Сегодня мир потерял лидера в борьбе за справедливость в отношении жертв геноцида и связанных с ним преступлений. Мы скорбим о смерти Бена Ференца - последнего нюрнбергского прокурора по военным преступлениям", - пишут представители Музея Холокоста.

Из публикации стало ясно, что в возрасте 27 лет, не имея опыта судебных процессов, он добился вынесения обвинительных приговоров в отношении 22 нацистов.

Обстоятельства его смерти не разглашаются. Некоторые СМИ сообщают, что Ференц умер в доме престарелых в Бойнтон-Бич, Флорида.

Нюрнбергский процесс - это судебный процесс, который проводился в Нюрнберге, Германия после окончания Второй мировой войны, где были судимы и осуждены главные военные и политические лидеры нацистской Германии за их преступления против мира, преступления во время войны и преступления против человечности. Нюрнбергский процесс проводился с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

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