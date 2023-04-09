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Женис Касымбек: В прошлом году объем инвестиций в столицу составил 1,5 трлн тенге

Женис Касымбек: в прошлом году объем инвестиций в столицу составил 1,5 трлн тенге Фото: primeminister.kz
Аким Астаны Женис Касымбек в интервью телеканалу Atameken business подробно рассказал об инвестиционном климате города, сообщает Zakon.kz.
"Инвестиционный климат в столице неплохой. К примеру, в 2021 году объем инвестиций в город составил 1 триллион 200 млрд тенге. В прошлом году было 1,5 триллиона тенге. А в этом году по итогам первого квартала объем инвестиций в город вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Инвесторы работают с городом, они доверяют принятым законам, инвестиционному климату", - сказал Женис Касымбек.

В ходе беседы он отметил, что объем инвестиций в медицину, образование увеличился в 10 раз.


"26 процентов инвестиций отведено на строительство, остальное – на производство и другие отрасли. Радует, что сейчас инвестиции в здравоохранение и образование увеличиваются в 10 раз по сравнению с предыдущими годами", - сказал аким города.

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