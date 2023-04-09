В Китае посадили в тюрьму человека, который до смерти напугал кур

Китайца который убил 1100 кур соседа напугав их фонариком, приговорили к 6 месяцам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В ходе любопытного судебного дела, о котором сообщалось в государственных СМИ Китая, человек, идентифицированный только по фамилии Гу, был на этой неделе приговорен к тюремному заключению после того, как суд признал его виновным в том, что он запугал до смерти 1100 кур, принадлежавших соседу, пишет CNN.

Сообщается, что соседи поссорились с тех пор, как сосед Чжун без разрешения срубил деревья Гу в апреле 2022 года.

Суд округа Хэнъян провинции Хунань в центральном Китае узнал, что Гу в ответ неоднократно пробирался ночью на птицеферму Чжуна.

Неясно, каковы были намерения Гу, но фонарик, который он использовал, вызвал панику у стаи, и когда птицы в страхе забились в угол, сотни из них погибли в последовавшей давке.

В первый раз, когда Гу вторгся на территорию своего соседа, он устроил давку, в которой погибло 500 цыплят. Он был задержан полицией и вынужден выплатить Чжун компенсацию в размере 3000 юаней (193 тыс. тенге).

Но на этом он не остановился и вернулся во владения Чжуна во второй раз, на этот раз убив 640 цыплят.

Во вторник суд Хэнъяна постановил, что Гу намеренно нанес Чжун "имущественный ущерб".

Китайские власти заявили, что стоимость 1100 мертвых цыплят оценивается в 13 840 юаней (892 тыс. тенге).

Суд приговорил Гу к шести месяцам тюремного заключения с одним годом испытательного срока — приговор, по его словам, учитывал раскаяние, которое Гу продемонстрировал в своем преступлении.

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