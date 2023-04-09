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Новые подходы в лечении вирусного гепатита утверждены в стандарте Минздрава РК

Новые подходы в лечении вирусного гепатита утверждены в стандарте Минздрава РК Фото: freepik
В Министерстве здравоохранения РК разработали и утвердили стандарт "Об утверждении стандарта организации оказания гастроэнтерологической и гепатологической помощи в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Стандартом предусмотрен порядок оказания медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в документе структурированы уровни оказания гастроэнтерологической и гепатологической помощи населению РК (организации первичной медико-санитарной помощи, специализированный кабинет гастроэнтеролога, гепатологический центр, гастроэнтерологические отделения/койки в структуре многопрофильных больниц).

Детально прописаны алгоритм и сроки проведения обследования на ХВГ (ПЦР, фиброскан, консультации врача гастроэнтеролога / инфекциониста и др.).

В целях улучшения охвата противовирусной терапией (ПВТ) пациентов с ХГВ упрощена схема назначения противовирусной терапии при легких стадиях фиброза вирусного гепатита "С" (F0-F2) без посещения гепатологического центра на основании консультативного заключения профильного специалиста (гастроэнтеролога или инфекциониста) на уровне ПМСП.

С учетом зарубежного опыта внесена норма о возможности получения в Центрах СПИД противовирусной терапии лицами, живущими с ВИЧ-инфекцией, при выявлении у них сопутствующего ХВГ по принципу "одного окна". Также они могут получать противовирусную терапию и в организации ПМСП по месту жительства.

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