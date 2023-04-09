Семь автобусов временно изменили схемы движения в Астане

В Астане изменили схемы маршрутов нескольких автобусов. Изменения временные, сообщает Zakon.kz.

О временных изменениях сообщила City Transportation Systems на своей странице в Instagram.

До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 9, 11, 28, 29, 29А, 48, 71.

8 апреля оператор общественного транспорта уведомил об изменении маршрута автобуса №72.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.