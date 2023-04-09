Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Семь автобусов временно изменили схемы движения в Астане

Семь автобусов временно изменили схемы движения в Астане Фото: автопарк №1
В Астане изменили схемы маршрутов нескольких автобусов. Изменения временные, сообщает Zakon.kz.

О временных изменениях сообщила City Transportation Systems на своей странице в Instagram.

До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 9, 11, 28, 29, 29А, 48, 71.

8 апреля оператор общественного транспорта уведомил об изменении маршрута автобуса №72.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Читайте также

Новые подходы в лечении вирусного гепатита утверждены в стандарте Минздрава РК

В Китае посадили в тюрьму человека, который до смерти напугал кур

Женис Касымбек: Объем инвестиций вырос на 20%

Мухит Турсынали
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
привычки, советы
Названы три привычки, которые продлевают жизнь
натальная карта
Гороскоп на 8 апреля для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления