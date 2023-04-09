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Туман, гроза, сильный ветер ожидаются в нескольких областях Казахстана в понедельник

Туман, гроза, сильный ветер ожидаются в нескольких областях Казахстана в понедельник Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на 10 апреля. По прогнозам синоптиков, на западе и севере страны ожидается туман, а в южных областях сильные осадки и ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на 10 апреля:

Большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди, на юге в горных районах временами сильный дождь, ночью на севере в Акмолинской области пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на севере, в центре, востоке РК ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах – гроза, в Жамбылской области град.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильный дождь.

В Жамбылской области ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Ночью в центре, в горных районах Жетысуской области, на поверхности почвы на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градусов.

Штормовое предупреждение на 10 апреля:

В юго-западной части Западно-Казахстанской области прогнозируется появление тумана, а ночью на северо-западе и севере области ожидаются заморозки на поверхности почвы до 3 градусов. В городе Уральск ночью 10 апреля также прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 3 градусов.

На юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза, тогда как на северо-западе области ожидается туман.

В центре и на юге Кызылординской области ожидается гроза, а ветер северо-западный или северный днем на юге области может достигать 15-20 м/с. В городе Кызылорда также временами ожидается гроза.

В северной и восточной частях Жетысуской области ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, а временами ожидаются порывы до 23-28 м/с. Ночью в центре и в горных районах области сохранится заморозок на поверхности почвы до 3 градусов.

В городе Талдыкорган днем 10 апреля также ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, а ночью температура может опуститься от 1 до 3 градусов.

Утром и днем 10 апреля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, временами возможна гроза на большей части области, а в горных и предгорных районах может идти град. Ветер будет юго-западный, ночью на юге, западе, в горных и предгорных районах области скорость ветра составит 15-20 м/с, а днем на большей части области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а временами до 23-28 м/с.

В городе Шымкент утром и днем ожидается сильный дождь, временами возможна гроза и град. Ветер будет юго-западный, с порывами ветра до 15-20 м/с, а днем временами до 23 м/с.

В городе Туркестан 10 апреля ожидается гроза, ветер будет юго-западный с порывами скорости ветра до 15-23 м/с.

ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем ожидается 9-14 тепла. г. Петропавловск: 10 апреля ожидается ветер юго-западный, западный днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем ожидается 10-12 тепла.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман ночью. Днем на большей части области ветер юго-западный, западный со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. Температура воздуха днем ожидается от 9 до 14 градусов тепла.

В городе Петропавловск 10 апреля ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 15-20 м/с днем, с порывами до 23 м/с. Температура воздуха днем ожидается от 10 до 12 градусов тепла.

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