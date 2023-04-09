Миллион деревьев и кустарников высадят в текущем году в Астане

В Астане появится еще больше зеленых зон. В текущем году в столице планируется высадить миллион зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев). Из них 500 тыс. будет высажено в городе, еще столько же – в зеленом поясе столицы, сообщает Zakon.kz.

Предпочтение будет отдано лиственным деревьям, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

На совещании по развитию столицы глава государства поручил за пять лет сделать Астану городом-садом, высадить больше многолетних растений. В городе стартовала весенняя посадка деревьев и экологический месячник "Жасыл Астана".

Фото: акимат Астаны

Таким образом, к примеру, были высажены деревья по проспекту Абылай хана, ул. Кажымукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы, шоссе Алаш и др. Посадка деревьев будет производиться во всех районах города.

Фото: акимат Астаны

Массовое озеленение позволит улучшить экологию, создать места для отдыха горожан, смягчить климатические условия города. За последние пять лет в Астане было высажено более 2,6 миллиона зеленых насаждений.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Кроме того, в рамках экологического месячника "Жасыл Астана" усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон более 555 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн м2. Участие в экологическом месячнике "Жасыл Астана" приняли более 11 тысяч человек, свыше 200 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др.