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Появились подробности пожара на складе в Алматинской области

Появились подробности пожара на складе в Алматинской области Фото: ДЧС Алматинской области
В областном ДЧС объяснили, почему пожар на шинном складе так долго тушили. По словам пресс-службы департамента, тушение осложнялось ветром, большой площадью помещения и отсутствием гидранта поблизости. В тушении пожара задействовали более 60 человек, сообщает Zakon.kz.

Расстояние от ближайшей пожарной части – десять километров. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии пяти километров.

Принятыми мерами в 09:08 пожар был локализован и в 13:45 ликвидирован на общей площади 764 кв. м.

"Распространению огня на такую площадь послужило позднее обнаружение и сообщение в противопожарную службу, а также ветер северный порывами 4-6 м/с. Жертв и пострадавших нет".ДЧС Алматинской области

В ликвидации пожара были задействованы 45 сотрудников и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 12 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС г. Алматы, 2 работника и 1 единица техники НГПС "EFES", 2 работника и 1 единица техники НГПС "Пожтехэксперт", 3 сотрудника и 1 ед. техники районного отдела полиции, 3 работника и 1 единица техники бригады скорой медицинской помощи.

ДЧС Алматинской области призывает граждан и руководителей объектов, организаций, предприятий независимо от форм собственности соблюдать правила пожарной безопасности.

9 апреля 2023 года в 07:20 на пункт связи пожарной части №5 города Каскелена поступило сообщение о том, что в  селе Жармухамбет Карасайского района по улице Макатаева горит здание 63 кв. метра и склад с шинами 700 кв. метров.

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