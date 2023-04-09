Автомобиль сгорел во дворе многоэтажного дома в Павлодаре

В одном из дворов многоэтажного дома в Павлодаре сгорел автомобиль Mazda 626, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел по адресу: проспект Н.Назарбаева 204.

Автомобиль сгорел полностью. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

От высокой температуры оплавились фара и ветровики стоявшего рядом автомобиля Toyota Voxy.

Пожар был локализован в 17:50, в 17:55 ликвидирован.

Причина и ущерб устанавливаются.





В пресс-службе ДЧС Павлодарской области рассказали, что на возгорание выезжали одна единица техники и шесть сотрудников ДЧС.

8 апреля в Павлодаре задержали водителя крана, зацепившего четыре полицейских автомобиля и затем, опрокинувшегося.