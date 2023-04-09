Автомобиль сгорел во дворе многоэтажного дома в Павлодаре
Фото: пресс-служба ДЧС города Павлодар
В одном из дворов многоэтажного дома в Павлодаре сгорел автомобиль Mazda 626, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел по адресу: проспект Н.Назарбаева 204.
Автомобиль сгорел полностью. Площадь возгорания составила 3 кв. м.
От высокой температуры оплавились фара и ветровики стоявшего рядом автомобиля Toyota Voxy.
Пожар был локализован в 17:50, в 17:55 ликвидирован.
Причина и ущерб устанавливаются.
В пресс-службе ДЧС Павлодарской области рассказали, что на возгорание выезжали одна единица техники и шесть сотрудников ДЧС.
8 апреля в Павлодаре задержали водителя крана, зацепившего четыре полицейских автомобиля и затем, опрокинувшегося.
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