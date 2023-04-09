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Пьяный житель Темиртау заперся в квартире с газовым баллоном и грозил взорвать дом

Пьяный житель Темиртау заперся в квартире и грозил взорвать дом Фото: pixabay
Полицейские задержали мужчину, грозившего взорвать дом в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

9 апреля в 18:58 в полицию поступило сообщение о задымлении и хлопках в подъезде одного из многоэтажных домов города Темиртау.

Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что житель дома в состоянии алкогольного опьянения заперся в квартире и грозится взорвать газовый баллон.


"Сотрудники полиции и УЧС города Темиртау эвакуировали жителей подъезда и оцепили место происшествия. В 20:20 полицейскими угроза была устранена, 35-летний мужчина задержан". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Константин Вноровский
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