Пьяный житель Темиртау заперся в квартире с газовым баллоном и грозил взорвать дом

Полицейские задержали мужчину, грозившего взорвать дом в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

9 апреля в 18:58 в полицию поступило сообщение о задымлении и хлопках в подъезде одного из многоэтажных домов города Темиртау.

Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что житель дома в состоянии алкогольного опьянения заперся в квартире и грозится взорвать газовый баллон.





"Сотрудники полиции и УЧС города Темиртау эвакуировали жителей подъезда и оцепили место происшествия. В 20:20 полицейскими угроза была устранена, 35-летний мужчина задержан". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.